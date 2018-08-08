Джонсон отказался извиняться за оскорбление мусульманских женщин

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за то, что назвал мусульманских женщин в парандже похожими на почтовые ящики и грабителей банков. Об этом сообщает Sky News.

«Некоторые из терминов, которые использовал Борис, описывая внешность людей, явно обидные. Мы верим, что люди должны иметь право исповедовать свою религию, а в данном случае — выбирать, как они одеваются», — заявила Тереза Мэй, призвав Джонсона извиниться, пишет korrespondent.net.

Он отказался, добавив, что если женщина в парандже придет в его избирательный округ, он «имеет право попросить ее снять паранджу».

«В Великобритании сегодня только маленькое количество женщин носят эти странные головные уборы. Однажды, я уверен, и они перестанут», — подчеркнул Джонсон.

9 июля Джонсон объявил, что покидает пост. По его словам, решение оставить пост связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.

21 просмотров