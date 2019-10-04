Джонсон настаивает, что Британия выйдет из ЕС 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что намерен вывести страну из ЕС 31 октября, несмотря на то, что из представленных сегодня в эдинбургском суде правительственных документов следует, что при необходимости он готов попросить ЕС об отсрочке Brexit.
«Новое соглашение или без соглашения – но не отсрочка», — написал Джонсон в Twitter.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без. Опасаясь, что все идет к тому, что Джонсон, не ведя никаких переговоров, просто выведет ЕС без соглашения, парламентарии срочно провели законопроект, предписывающий премьеру при отсутствии нового соглашения с ЕС на момент 19 октября просить отсрочку Brexit на три месяца.
| 2019-10-04T22:02:51+00:00 5 октября 2019, 02:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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