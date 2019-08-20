Джонсон написал письмо Туску с предложением исключить положение о «бэкстопе» из соглашения о Brexit

Упоминание о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) не может быть включено в соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, сообщает в понедельник пресс-служба британского премьера, сообщает ТАСС.

«Это факт, который мы должны признать. Я думаю, что нашей задачей является стремление найти другие решения, и я верю, что достижение соглашения возможно. В первую очередь мы обязаны убедиться в том, что не будет жесткой границы. Правительство не будет устанавливать инфраструктуру, вводить проверки и контроль на границе Северной Ирландии и Ирландии. Мы были бы рады в связи с этим принять обязательство, имеющее юридическую силу, и надеемся, что ЕС сделает то же самое», — написал глава британского правительства.