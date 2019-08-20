Джонсон написал письмо Туску с предложением исключить положение о «бэкстопе» из соглашения о Brexit

Упоминание о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) не может быть включено в соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, сообщает в понедельник пресс-служба британского премьера, сообщает ТАСС.

«Это факт, который мы должны признать. Я думаю, что нашей задачей является стремление найти другие решения, и я верю, что достижение соглашения возможно. В первую очередь мы обязаны убедиться в том, что не будет жесткой границы. Правительство не будет устанавливать инфраструктуру, вводить проверки и контроль на границе Северной Ирландии и Ирландии. Мы были бы рады в связи с этим принять обязательство, имеющее юридическую силу, и надеемся, что ЕС сделает то же самое», — написал глава британского правительства.

| 2019-08-20T00:57:52+00:00 20 августа 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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