Джонсон намерен сократить размер отступных при «жестком Brexit»

На открывшемся во французском Биаррице саммите  G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается сообщить европейским лидерам, что Лондон не станет платить Брюсселю 39 млрд фунтов (48 млрд долларов) отступных в случае реализации Brexit с отсутствием сделки.

Как сообщает газета The Mail on Sunday, лидер британского кабмина намерен сократить размер отступных до 9 млрд фонтов (11 млрд долларов) в качестве «наказания за тактику Евросоюза в отношении Brexit». Более того, издание отмечает, что размер выплат может быть сокращен и до 7 млрд фунтов.

Напомним, еще до своего назначения главой Консервативной партии Джонсон пообещал, что в случае своего избрания Великобритания не станет платить Евросоюзу, назначенные отступные, пока Соединённое Королевство не согласует с Брюсселем выгодное для себя условия по Brexit.

| 2019-08-25T13:29:50+00:00 25 августа 2019, 13:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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