Джонсон намерен предложить провести внеочередные выборы 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен предложить провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.
«Осуществить Brexit можно, разумно поступив с парламентом и сказав, что если им нужно больше времени на изучение этого прекрасного соглашения, то мы им его дадим, но они должны согласиться на выборы 12 декабря», — заявил Джонсон журналистам.
Ранее парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал Джонсон.
| 2019-10-24T20:54:05+00:00 24 октября 2019, 23:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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