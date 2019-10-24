Джонсон намерен предложить провести внеочередные выборы 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен предложить провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.
«Осуществить Brexit можно, разумно поступив с парламентом и сказав, что если им нужно больше времени на изучение этого прекрасного соглашения, то мы им его дадим, но они должны согласиться на выборы 12 декабря», — заявил Джонсон журналистам.
Ранее парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал Джонсон.