Джонсон намерен обсудить с председателем Европарламента Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли посетить Соединенное Королевство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента по итогам состоявшегося между ними в среду телефонного разговора.

«Сегодня премьер-министр Джонсон пригласил председателя Сассоли встретиться в Лондоне и подчеркнул важность роли Европейского парламента в процессе Brexit», — отмечается в сообщении. «Он выразил желание достичь позитивного соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Председатель Европарламента ответил, что это также является желанием 27 стран ЕС», — подчеркивается на сайте ЕП. (ТАСС)