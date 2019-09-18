Джонсон намерен обсудить с председателем Европарламента Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли посетить Соединенное Королевство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента по итогам состоявшегося между ними в среду телефонного разговора.

«Сегодня премьер-министр Джонсон пригласил председателя Сассоли встретиться в Лондоне и подчеркнул важность роли Европейского парламента в процессе Brexit», — отмечается в сообщении. «Он выразил желание достичь позитивного соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Председатель Европарламента ответил, что это также является желанием 27 стран ЕС», — подчеркивается на сайте ЕП. (ТАСС)

| 2019-09-18T23:42:36+00:00 19 сентября 2019, 02:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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