Джонсон начал формировать британское правительство

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что начал формировать новый кабинет министров и обещает осуществить Brexit 31 января.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство.
«В понедельник парламентарии вернутся (в Лондон из избирательных округов). Консерваторы получили полный мандат, я формирую правительство… Мы будем работать, чтобы осуществить Brexit 31 января», — заявил Джонсон, выступая впервые после выборов в резиденции на Даунинг-стрит.
Ранее источник в Консервативной партии сообщил РИА Новости, что основные министры в правительстве Джонсона сохранят посты, а назначения начнутся на следующей неделе.(РИА Новости)
| 2019-12-13T21:38:45+00:00 14 декабря 2019, 00:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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