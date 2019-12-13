Джонсон начал формировать британское правительство

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что начал формировать новый кабинет министров и обещает осуществить Brexit 31 января.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Борису Джонсону предстоит сформировать правительство.
«В понедельник парламентарии вернутся (в Лондон из избирательных округов). Консерваторы получили полный мандат, я формирую правительство… Мы будем работать, чтобы осуществить Brexit 31 января», — заявил Джонсон, выступая впервые после выборов в резиденции на Даунинг-стрит.
Ранее источник в Консервативной партии сообщил РИА Новости, что основные министры в правительстве Джонсона сохранят посты, а назначения начнутся на следующей неделе.(РИА Новости)