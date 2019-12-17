Джонсон изменил законопроект о Brexit, чтобы завершить переходный период в 2020 году

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планирует законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в понедельник вечером в эфире телеканала ITV его политический обозреватель Роберт Пестон.

По его информации, соответствующие изменения были внесены в законопроект о Brexit, который в пятницу будет рассмотрен новым составом Палаты общин. Поправки предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.

Установление жестких сроков переходного периода соответствует программе, озвученной Консервативной партией в предвыборном манифесте. При этом, как отметил Пестон, внушительная победа на последних парламентских выборах обеспечила Джонсону возможность беспрепятственно провести такое законодательное изменение через Палату общин. Обозреватель считает, что этот шаг должен позволить премьеру форсировать переговоры с ЕС о сделке по Brexit, поскольку четко обозначит европейцам альтернативу Brexit со сделкой.(ТАСС)