Джонсон и Столтенберг призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном по итогам их встречи, которая прошла во вторник на Даунинг-стрит.

«Они ясно заявили, что нынешняя операция Турции должна быть завершена», — говорится в коммюнике. «Премьер-министр и генеральный секретарь [НАТО] выразили глубокую озабоченность ситуацией на севере Сирии. Они оба согласны с тем, что члены НАТО, включая Турцию, должны сфокусировать свои усилия на разгроме «Даиш», и не растерять достижения последних лет», — отмечается в сообщении.

При этом Джонсон и Столтенберг «подчеркнули ценность Турции как члена НАТО, отметив ту роль, которую она сыграла в поддержке людей, бежавших от конфликта в Сирии».