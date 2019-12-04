Джонсон и Столтенберг отметили незыблемость и единство НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает главной задачей юбилейного саммита лидеров НАТО «усиление единства во имя общей цели» и принятие дальнейших шагов по обеспечению мира и безопасности.
Саммит лидеров НАТО проходит на фоне внутренних распрей: накануне встречи ее участники комментировали недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга» альянса, напряженные отношения у многих сложились с президентом США Дональдом Трампом.
«Эта встреча станет возможностью усилить единство во имя общей цели и принять новые шаги, необходимые для следующих 70 лет мира и безопасности», — сказал Джонсон, выступая на открытии саммита.
«Мы никогда не отворачиваемся от обсуждения новой реальности», — сказал Джонсон, добавив, что борьба с терроризмом стала одним из основных направлений деятельности альянса и что альянс обеспечивает безопасность почти миллиарда человек.(РИА Новости)
| 2019-12-04T15:17:30+00:00 4 декабря 2019, 18:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss