Джонсон и Столтенберг отметили незыблемость и единство НАТО

«Эта встреча станет возможностью усилить единство во имя общей цели и принять новые шаги, необходимые для следующих 70 лет мира и безопасности», — сказал Джонсон, выступая на открытии саммита.

«Мы никогда не отворачиваемся от обсуждения новой реальности», — сказал Джонсон, добавив, что борьба с терроризмом стала одним из основных направлений деятельности альянса и что альянс обеспечивает безопасность почти миллиарда человек.(РИА Новости)