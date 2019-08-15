Джонсон и Столтенберг обсудили будущее сотрудничество в рамках НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились продолжать сотрудничество с целью противостояния общим угрозам. Об этом в четверг информировала пресс-служба главы британского правительства по итогам их телефонного разговора.

«И премьер-министр, и генеральный секретарь согласились с тем, что партнеры по НАТО в будущем должны продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам», — сказал пресс-секретарь.

Стороны также обсудили «ряд других важных вопросов, затрагивающих альянс, включая войну в Афганистане, приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400» и действия России, которые, по их словам, якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

| 2019-08-15T20:40:08+00:00 15 августа 2019, 21:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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