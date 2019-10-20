Джонсон и Эрдоган обсудили планы провести встречу с Макроном и Меркель

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились рассмотреть возможность проведения четырехсторонней встречи с участием лидеров Франции и ФРГ для обсуждения ситуации вокруг военной операции Анкары в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье по итогам телефонного разговора Джонсона и Эрдогана.

«Премьер-министр и президент договорились искать возможность провести встречу с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель для обсуждения нынешней ситуации, а также более широкого круга вопросов, включающих в себя борьбу с терроризмом и миграцию», — отмечается в сообщении.

| 2019-10-20T17:08:55+00:00 20 октября 2019, 17:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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