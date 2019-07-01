Джонсон хочет доказать Путину «ценность либерализма» на примере Brexit

По его словам, либерализм является живым явлением, способствующим «процветанию в масштабах, непредставимых для предыдущих поколений».

Как говорится в колонке, за 45 лет пребывания Британии в ЕС этот региональный союз начал серьезно подрывать фундаментальные ценности либеральной демократии — в частности, европейская система делает невозможным осуществление народовластия через выборную смену законодателей. Кандидат на пост премьера поясняет, что Британия должна выйти из Евросоюза, чтобы сохранить либеральные ценности.(РИА Новости)