Великобритания покинет Евросоюз, чтобы доказать неправоту Владимира Путина относительно либеральных ценностей, заявил главный претендент на пост премьер-министра экс-глава МИД Борис Джонсон.
В интервью газете Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и среди журналистов.
В своей колонке в газете Telegraph Джонсон оспорил мнение российского лидера.
По его словам, либерализм является живым явлением, способствующим «процветанию в масштабах, непредставимых для предыдущих поколений».
Как говорится в колонке, за 45 лет пребывания Британии в ЕС этот региональный союз начал серьезно подрывать фундаментальные ценности либеральной демократии — в частности, европейская система делает невозможным осуществление народовластия через выборную смену законодателей. Кандидат на пост премьера поясняет, что Британия должна выйти из Евросоюза, чтобы сохранить либеральные ценности.(РИА Новости)