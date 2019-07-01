Джонсон хочет доказать Путину «ценность либерализма» на примере Brexit

Великобритания покинет Евросоюз, чтобы доказать неправоту Владимира Путина относительно либеральных ценностей, заявил главный претендент на пост премьер-министра экс-глава МИД Борис Джонсон.
В интервью газете Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и среди журналистов.
В своей колонке в газете Telegraph Джонсон оспорил мнение российского лидера.
По его словам, либерализм является живым явлением, способствующим «процветанию в масштабах, непредставимых для предыдущих поколений».
Как говорится в колонке, за 45 лет пребывания Британии в ЕС этот региональный союз начал серьезно подрывать фундаментальные ценности либеральной демократии — в частности, европейская система делает невозможным осуществление народовластия через выборную смену законодателей. Кандидат на пост премьера поясняет, что Британия должна выйти из Евросоюза, чтобы сохранить либеральные ценности.(РИА Новости)
| 2019-07-01T12:24:25+00:00 1 июля 2019, 13:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss