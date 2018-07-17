Джонни Депп достиг досудебного соглашения с подавшей на него иск компанией

Известный актер и музыкант Джонни Депп достиг соглашения об урегулировании претензий с компанией Management Group, которая ранее подала на него иск за нарушение контракта, мошенничество и безответственную трату своих денежных средств, предотвратив судебное разбирательство, сообщает издание Variety.

Иск Management Group стал встречным поданному Деппом в отношении компании 13 января. Актер обвинил своих менеджеров в несвоевременной оплате налогов и потребовал более 25 миллионов долларов компенсации. Он заявил, что «потерял миллионы долларов» из-за действий компании. В ответном иске менеджеры Деппа заявили, что обвинения актера являются «необоснованными» и актер сам несет ответственность за свои финансовые проблемы.

«Джонни Депп удовлетворен тем, что достиг соглашения с компанией Management Group», — приводит издание отрывок из заявления представителя Деппа. «Иск, поданный на Management Group, и последующее урегулирование — еще одно подтверждение того, что Джонни готов принимать решительные меры для защиты своей личной и творческой репутации в интересах своей семьи и карьеры», — отметил представитель актера.

Представитель Деппа отметил, что артист «рад, что теперь может сосредоточить внимание на своих творческих проектах».

 

45 просмотров
| 2018-07-17T08:00:30+00:00 17 июля 2018, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss