Джонни Депп достиг досудебного соглашения с подавшей на него иск компанией

Известный актер и музыкант Джонни Депп достиг соглашения об урегулировании претензий с компанией Management Group, которая ранее подала на него иск за нарушение контракта, мошенничество и безответственную трату своих денежных средств, предотвратив судебное разбирательство, сообщает издание Variety.
Иск Management Group стал встречным поданному Деппом в отношении компании 13 января. Актер обвинил своих менеджеров в несвоевременной оплате налогов и потребовал более 25 миллионов долларов компенсации. Он заявил, что «потерял миллионы долларов» из-за действий компании. В ответном иске менеджеры Деппа заявили, что обвинения актера являются «необоснованными» и актер сам несет ответственность за свои финансовые проблемы.
«Джонни Депп удовлетворен тем, что достиг соглашения с компанией Management Group», — приводит издание отрывок из заявления представителя Деппа. «Иск, поданный на Management Group, и последующее урегулирование — еще одно подтверждение того, что Джонни готов принимать решительные меры для защиты своей личной и творческой репутации в интересах своей семьи и карьеры», — отметил представитель актера.
Представитель Деппа отметил, что артист «рад, что теперь может сосредоточить внимание на своих творческих проектах».
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