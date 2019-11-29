Джонатан Айв ушел из Apple

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, отвечавший за разработку внешнего вида многих устройств, которые выпускает компания, ушел из нее. Об этом сообщил в четверг отраслевой интернет-портал Verge.

Apple в июне заявила, что Айв намерен уйти из компании в течение года. В настоящее время его имя не значится в списке руководителей Apple, опубликованном на ее официальном сайте. Айв пришел в компанию в 1992 году, а с 1996 года стал главным дизайнером.

Как отмечает издание, за дизайн продукции Apple будет отвечать теперь Джефф Уильямс, который занимает пост операционного директора. По сведениям отраслевого портала 9to5Mac, в этой работе также будет участвовать Эванс Хэнки. Он до последнего времени был одним из дизайнеров Apple.

Ожидается, что Apple будет сотрудничать с новой дизайнерской компанией Айва LoveFrom.(ТАСС)

| 2019-11-28T23:43:02+00:00 29 ноября 2019, 06:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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