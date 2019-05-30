«Джона Маккейна» убрали долой с глаз Трампа

По данным газеты Wall Street Journal, Белый дом потребовал, чтобы корабль ВМС, названный в честь отца и деда покойного оппонента Трампа, сенатора Джона Маккейна, был убран «из поля зрения» во время недавнего визита президента в Японию, сообщает Голос Америки.

«Корабль «Джон Маккейн» должен быть вне поля зрения» – такую инструкцию, согласно изданию, направил представитель ВМС в связи с визитом.

На базе ВМС США Йокосука, куда приехал Трамп, на корабле «Джон Маккейн» ведется ремонт после столкновения, которое произошло в 2017 году. Ссылаясь на официальных лиц, газета пишет, что корабль было сложно убрать на время выступления Трампа на другом корабле во вторник.

Название корабля было скрыто под брезентом, а экипажу был предоставлен выходной. Кроме того, вид на корабль был заблокирован баржей, пишет Wall Street Journal.

Трамп заявил, что ему ничего не известно об этом эпизоде.

«Меня не информировали о чем-либо, связанном с кораблем ВМС США «Джон Маккейн» во время моего недавнего визита в Японию», – написал президент в Твиттере.