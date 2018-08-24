Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака мозга

81-летний американский сенатор Джон Маккейн принял решение прекратить лечение агрессивной формы рака головного мозга. Об этом говорится в заявлении семьи сенатора.

Информация о том, что у известного американского политика-республиканца Джона Маккейна диагностировали рак мозга, появилась в американской прессе еще летом 2017 года. Некоторое время после этого Джон Маккейн еще продолжал вести активную политическую работу в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Джон Маккейн известен как один из наиболее жестких американских политиков, выступающих за ужесточение санкций против России. В 2008 году он участвовал в президентской гонке, но проиграл на выборах сенатору-демократу Бараку Обаме.