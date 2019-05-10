Джон Керри ответил на обвинения Трампа

Бывший госсекретарь США Джон Керри ответил на обвинения президента Дональда Трампа, пригрозившего ему тюрьмой за переговоры с Тегераном, передает CNN.

Керри посоветовал Трампу сосредоточиться на решении проблем внешней политики, вместо того, чтобы нападать на своих предшественников в политике.

«Все, что президент Трамп сказал, просто неправильно, конец истории. Он ошибается в фактах, ошибается в законах и, к сожалению, ошибается в том, как использовать дипломатию для обеспечения безопасности Америки», — заявил он.

Керри напомнил, что именно он помог договориться о ядерном соглашении, и таким образом, «решить давнюю проблему».(Газета.Ru)

| 2019-05-10T09:14:04+00:00 10 мая 2019, 10:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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