Джон Болтон прибыл в Анкару

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл из Тель-Авива в Анкару.

Как сообщает агентство «Анадолу», Болтона в ходе визита сопровождают председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри.

В повестке дня турецко-американских переговоров — ситуация в Сирии, главным образом в районе Мюнбич, борьба с течением Фетуллаха Гюлена и террористами PKK, поставки американских ЗРК Patriot, а также экономические отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Визит американской делегации в Турцию продлится до 8 января.

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| 2019-01-07T22:27:14+00:00 8 января 2019, 00:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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