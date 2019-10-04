«Джокер» Хоакина Феникса как учебник по социальной политике

Специально для «Зеркала»

Все уже поняли, что фильм крут, да? И что Хоакину надо дать «Оскара» хотя бы для того, чтобы к этой статуэтке вернулся былой авторитет, тоже все поняли. Так что я буду писать о другом. О наболевшем. О том, какой урок должны из очень американской истории про рождение первого и главного врага Бэтмена вынести наши постсоветские чиновники. Кратко, так сказать, и по существу.

Итак, дорогие вы наши паразиты! Дорогие, потому что бюджетам наших молодых в своей независимости государств вы обходитесь звездец как дорого. Паразиты, потому что пользы от вас, как от симбионтов, никакой, а вот вреда… Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом вы обязаны посмотреть, причем не для того, чтобы стать лучше, чем вы есть, повысить чиновничью квалификацию, или даже ради обычного эстетического удовольствия, нет! Вы обязаны его посмотреть, чтобы понять, что с вами, черт возьми, может случиться, если вы будете так продолжать, как вы это делаете сегодня, сейчас. Ведь то, что вы делаете, очень хорошо показано в «Джокере». Если вы вытащите свои самодовольные головы из на самом деле весьма зыбких песков вашего иллюзорного благополучия, вы сможете разглядеть там очень простую цепочку причинно-следственных связей: городские чиновники сокращают финансирование социальных служб, некий псих перестает получать лекарство, крыша едет, он убивает троих «мажоров»-финансистов в метро, превращается в символ протеста в городе, жители которого ужа устали вусмерть от политических игрищ и лжи власть имущих, и вуаля – хаос на улицах города, и уже не этот псих, а психованные массы убивают полицейских и политиков.

Связи не видите никакой с нашей реальностью? Так я вам сейчас покажу ее. Несколько лет назад в Казахстане геймер, переиграв в виртуале, вышел на улицу и прошелся по Алматы, убивая людей в формах. Не гражданских, заметьте, а силовиков. Власти назвали его психом. Но в соцсетях нашлись и те, кто всерьез называл его народным героем. А вот вам совсем свежий пример: в нашей всеобщей бывшей метрополии, в Москве, психанувший от бездействия прокуратуры гражданин убил прокурорского сотрудника. Случилось это буквально вчера. Власти не замедлили упомянуть, что мужчина — психически болен. Я уверен, что если поковыряться, то примеров, подтверждающих, насколько натянута струна, и как близко к грани агрессивного психоза находится общество, можно обнаружить немало.

Все это происходит по вашей вине. Несколько лет назад я лично присутствовал на официальном банкете некоей компании, где руководитель департамента — бывший чиновник, возглавлявший исполнительную власть целого района в Казахстане, на полном серьезе заявил, что народ не имеет права ничего требовать от власти, потому как деньги в бюджете не из его, народа, налогов складываются, а от нефтяных доходов. Это безграмотное существо, добившееся высот чиновничьей карьеры, как выясняется, даже понятия не имеет о том, из чего складывается бюджет его государства. Он уже оторван от народа своей страны, и всерьез считает не себя и свой чиновничий класс, но налогоплательщиков – иждивенцами в собственной стране. В Азербайджане такие же перлы регулярно выдают депутаты, предлагающие учителям поработать на стройках. Депутат — не чиновник, скажете вы? В наших условиях он именно что чиновник, присевший на зарплату и «ништяки» от бюджета. А потому совершенно оторванный от народа. И в этой своей оторванности от понимания того, к чему ведет их паразитическая деятельность, все эти наши пост-совковые чинуши подобны бактериям в организме, которые офигели от безнаказанности и теперь жрут сам организм, не понимая, что тем самым приближают и свой конец. Иммунитет-то не работает, нет защитных механизмов, чтобы приструнить, посадить на место, заставить делать то, ради чего они собственно и были назначены на свои должности. Эти бактерии должны были быть симбионтами, а превратились — в паразитов.

Они потеряли понимание того, что все их «ништяки» достались им в результате общественного договора. И народ этот договор пока еще соблюдает. По инерции. Но уже недоволен. Потому что вы, ребята, этот договор нарушаете очень давно и с завидным постоянством. Ваша неуемная жадность, возникшая в результате безнаказанности, ведет нас к ситуации, которая мне вообще не нравится. Потому что я же в курсе, что там будет дальше, в этой истории с Джокером. Да, маленький Брюс Уэйн вырастет, станет Бэтменом и победит Джокера. Но город Готэм уже никогда не выйдет из состояния перманентного хаоса, в который его погрузил Джокер, возникший в результате жадной, близорукой социальной политики городских властей, в чем есть немалая вина и самого папеньки будущего Бэтмена. Да, тут есть некая высшая справедливость, но мне она по барабану, потому что никакая справедливость не нужна мне лично, если в городе, где мои дети ходят в школу, будет хаос. Мне нужна стабильность, та самая пресловутая стабильность, которую вы мне все время обещаете, которой козыряете, но которая сейчас из-за вашей жадности находится под угрозой. Готем из комиксов про Бэтмена и Джокера до боли напоминает африканские нефтяные государства, некогда купавшиеся в роскоши, но теперь превратившиеся в символ криминального хаоса. Сюжет же последнего фильма с Хоакином Фениксом заставляет увидеть даже не аллюзии, а самые прямые намеки на процессы, которые проходят в наших пост-советских странах.

Короче, предложение конструктивное есть, и звучит оно так: давайте выделим из государственных бюджетов деньги на обязательный просмотр ВСЕМИ чиновниками на ВСЕХ должностях фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом. С последующим «разжевыванием» этим паразитам того, что они в фильме увидели. Если по ходу реализации этого проекта вы еще умудритесь взять откаты от кинотеатров, и даже это замарать коррупцией — значит, я прав. Но есть хотя бы мизерная надежда, что вашим хозяевам стабильность нужнее вашей иллюзорной преданности. Потому что вас заменить всегда есть кем. А вот государство и общество заменить не получится. Потеряв их, мы все потеряем — всё!

Я очень надеюсь, что наше общество все еще на той стадии, на которой был главный герой фильма, Артур, еще не ставший Джокером. Хороший человек, спросивший с социального работника, объявившего ему о том, что службу закрывают из-за сокращения бюджета: «Где я буду брать свое лекарство?». И еще — вы можете обидеться на меня за этот текст. Но помните, что вы обидитесь даже не на зеркало, подобно Томасу Уэйну, увидевшему позади своего отражения приближающееся лицо Артура, нет. Вы обидитесь на осколок зеркала, осколок той журналистики, которая когда-то у нас была. Того зеркала, которое вы сами разбили, что бы оно не тревожило… Посмотрите внимательно фильм. Не Джокер убил Уэйна, на самом деле, но беспечность бизнесмена и политика, не понявшего, что же он увидел в зеркале. Я все еще надеюсь, что вы – поймете!