Джо Байден в случае избрания президентом США расширит военную помощь Украине

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден в случае избрания намерен сделать вопрос об Украине приоритетным, расширить ей военную помощь и добиваться энергетической независимости Украины от России. Об этом он заявил в ответах на вопросы экспертов нью-йоркского Совета по международным делам, размещенных в пятницу на сайте этой организации.

«Во-первых, я бы сделал вопрос об Украине внешнеполитическим приоритетом США, — заявил экс-вице-президент, пользующийся сейчас, по итогам последних опросов, наибольшей поддержкой среди избирателей-демократов (32%). — В том, что касается военных вопросов, я бы расширил помощь в сфере безопасности, включая вооружения, с тем, чтобы укрепить возможности Украины в сфере обороны. Я бы также расширил успешную программу обучения украинских Вооруженных сил, которая была начата при администрации Обамы — Байдена».

В области экономики, по словам Байдена, он считает необходимым «добиваться расширения прямых западных инвестиций и поддерживать энергетическую независимость Украины от России, в особенности если будет построен газопровод «Северный поток — 2″, поскольку этот проект поставит под серьезную угрозу доступ Украины к российскому газу». При этом Байден отметил, что вся американская помощь Украине «должна быть жестко обусловлена проведением антикоррупционных реформ».

«Я бы поддержал гораздо более активную роль США, наряду с Францией и Германией, на переговорах с Россией, — добавил он. — Чтобы дипломатические усилия дали результат, необходимы более эффективные рычаги воздействия на Москву, а это означает более тесное взаимодействие с нашими европейскими партнерами и союзниками с тем, чтобы России пришлось платить более высокую цену за продолжающуюся войну на Украине».

Затронув вопрос об Афганистане, Байден сообщил, что будет готов вывести войска США из этой страны в течение первого года пребывания в Белом доме, но в то же время считает, что «небольшое американское военное присутствие» будет сохранено для того, чтобы проводить контртеррористические операции. Перейдя к вопросу о ядерной программе КНДР, он отметил, что «даст полномочия американским дипломатам для начала скоординированной с союзниками, а также с другими странами, включая Китай, кампании с тем, чтобы добиваться общей цели — денуклеаризации Северной Кореи». Он также назвал «безрассудным» решение администрации Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и заявил о готовности вернуться к этому соглашению в случае, если Иран будет выполнять взятые им обязательства.

Совет по международным делам — одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, ее членами состоят около 4 тыс.(ТАСС)