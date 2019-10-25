Джимми Картера выписали из больницы

Бывший президент США 95-летний Джимми Картер выписан из больницы, сообщается в его официальном Twitter.
Два дня назад сообщалось, что Картер госпитализирован с переломом костей таза.
«Бывший президент США Джимми Картер выписан из Phoebe Sumter Medical Center. Он с радостью продолжит реабилитацию дома в Плейнсе, Джорджия, и благодарит всех за добрые пожелания о выздоровлении», — говорится в сообщении.
В мае Картер отправился охотиться на индейку и упал. Этот инцидент потребовал операции по замене тазобедренного сустава. Несколькими годами ранее Картер думал, что приближается его смерть, после того как врачи обнаружили у него меланому. Но спустя четыре месяца рак был вылечен.(РИА Новости)
| 2019-10-24T23:05:55+00:00 25 октября 2019, 05:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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