Джимми Картера выписали из больницы

Бывший президент США 95-летний Джимми Картер выписан из больницы, сообщается в его официальном Twitter.
Два дня назад сообщалось, что Картер госпитализирован с переломом костей таза.
«Бывший президент США Джимми Картер выписан из Phoebe Sumter Medical Center. Он с радостью продолжит реабилитацию дома в Плейнсе, Джорджия, и благодарит всех за добрые пожелания о выздоровлении», — говорится в сообщении.
В мае Картер отправился охотиться на индейку и упал. Этот инцидент потребовал операции по замене тазобедренного сустава. Несколькими годами ранее Картер думал, что приближается его смерть, после того как врачи обнаружили у него меланому. Но спустя четыре месяца рак был вылечен.(РИА Новости)