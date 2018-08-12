Джим Керри высмеял решение Трампа о создании космических войск

Американский актер Джим Керри в Twitter высмеял решение президента США Дональда Трампа о создании космических войск.

Ранее американский лидер призвал выделить космические войска в отдельный вид войск. Он заявил, что США не намерены «плестись» за Россией и Китаем в этой области. На этой неделе вице-президент США Майк Пенс сообщил о планах по созданию военного министерства по космосу до 2020 года.

Смысловой перевод твита Керри выглядел бы так: «Ваш президентский рейтинг опустился ниже плинтуса? Взывайте к силам космоса! Вперед, за пределы тупости!»

 

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| 2018-08-12T21:26:20+00:00 13 августа 2018, 00:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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