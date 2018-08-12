Джим Керри высмеял решение Трампа о создании космических войск

Американский актер Джим Керри в Twitter высмеял решение президента США Дональда Трампа о создании космических войск.

Ранее американский лидер призвал выделить космические войска в отдельный вид войск. Он заявил, что США не намерены «плестись» за Россией и Китаем в этой области. На этой неделе вице-президент США Майк Пенс сообщил о планах по созданию военного министерства по космосу до 2020 года.

Смысловой перевод твита Керри выглядел бы так: «Ваш президентский рейтинг опустился ниже плинтуса? Взывайте к силам космоса! Вперед, за пределы тупости!»

Последняя фраза представляет собой cсылку на мультфильм «История игрушек». Один из главных персонажей франшизы космический рейнджер Базз Лайтер произносит фразу «To infinity and beyond!», более известную русскому зрителю как «Бесконечность не предел!». Пользователям отсылка пришлась по душе, а некоторые даже использовали ее для создания мема, где Трамп изображен в образе Базза Лайтера.

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