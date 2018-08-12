Джим Керри высмеял решение Трампа о создании космических войск

Американский актер Джим Керри в Twitter высмеял решение президента США Дональда Трампа о создании космических войск.
Ранее американский лидер призвал выделить космические войска в отдельный вид войск. Он заявил, что США не намерены «плестись» за Россией и Китаем в этой области. На этой неделе вице-президент США Майк Пенс сообщил о планах по созданию военного министерства по космосу до 2020 года.
Смысловой перевод твита Керри выглядел бы так: «Ваш президентский рейтинг опустился ниже плинтуса? Взывайте к силам космоса! Вперед, за пределы тупости!»
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