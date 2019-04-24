Джесси Джей заменит Сэма Смита на F1 в Баку

Запланированный на 27 апреля концерт популярного певца Сэма Смита в Баку отменен.

Об этом # сообщили в Операционной компании Baku City Circuit. Причина отмены связана со здоровьем певца, в результате чего ему пришлось отменить ряд концертов в рамках южно-африканского турне, а также в Баку.

Врачи рекомендовали Сэму Смиту приостановить последующие выступления и отдохнуть.

«Мы понимаем, что это не та новость, которую многочисленные поклонники певца надеялись услышать, но мы приложили максимум усилий, чтобы предстоящие выходные в Баку стали незабываемыми для каждого болельщика F1. Мы уверены, что гости предстоящего уик-энда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 получат невероятные впечатления от гонки на самой скоростной трассе календаря Ф1 и насладятся развлечениями, которые их ждут на приморском бульваре», — сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

Вместо Сэма Смита в Баку выступит мультиплатиновая вокалистка, исполнительница мировых хитов Price Tag, Domino и Bang Bang — Джесси Джей.

Концерт мировой звезды состоится 27 апреля в Baku Crystal Hall.