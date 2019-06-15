Джереми Корбин осудил позицию правительства по инциденту в Оманском заливе

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин осудил позицию официального Лондона, который, по его мнению, «без убедительных доказательств» возложил на Тегеран ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Свою позицию лидер оппозиции изложил в Twitter после распространенного накануне вечером заявления министра иностранных дел Джереми Ханта, сообщает ТАСС.

«Великобритании следует предпринимать действия для ослабления напряженности в Персидском заливе, а не разжигать военную эскалацию, начавшуюся с выхода США из иранского ядерного соглашения. Без убедительных доказательств в отношении нападения на танкеры правительственная риторика только усилит угрозу войны», — заявил Корбин.