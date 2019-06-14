Джереми Хант призвал Бориса Джонсона не бояться дебатов

Кандидат на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел Джереми Хант призвал главного фаворита гонки, экс-главу МИД Бориса Джонсона быть смелее и не бояться участия в дебатах по теме Brexit вместе со своими соперниками. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил в пятницу в интервью Би-би-си.

«Эта дискуссия может состояться лишь в том случае, если наш фаворит будет чуть посмелее в этой кампании с точки зрения своего появления перед прессой и участия в дебатах, в том числе телевизионных», — заметил Хант.

Он также добавил, что тем, кто хочет стать премьером, следует не избегать общественных дискуссий, а, наоборот, публично доказывать свою правоту.