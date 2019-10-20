Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за арт-дилера Кука Мэруни. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что бракосочетание произошло в особняке Род-Айленда. На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых были голливудские звезды: актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель и многие другие.

Уточняется, что Дженнифер Лоуренс была в платье от модного дома Dior, лицом которого она является.

Об отношениях пары стало известно в 2018 году. В феврале 2019 Лоуренс и Марони объявили о помолвке. (gazeta.ru)

| 2019-10-20T23:42:39+00:00 21 октября 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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