Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за арт-дилера Кука Мэруни. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что бракосочетание произошло в особняке Род-Айленда. На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых были голливудские звезды: актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель и многие другие.

Уточняется, что Дженнифер Лоуренс была в платье от модного дома Dior, лицом которого она является.

Об отношениях пары стало известно в 2018 году. В феврале 2019 Лоуренс и Марони объявили о помолвке. (gazeta.ru)