Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец для футболистки сборной США

Американская певица Дженнифер Лопес на своем концерте исполнила откровенный танец для футболистки сборной США Карли Ллойд. Об этом 13 июля пишет AP.

Певица пригласила спортсменку на сцену во время своего шоу на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Она усадила Ллойд на стул, напоминающий большую туфлю на шпильке, и поздравила ее с победой в женском чемпионате мира.

«У меня для тебя два подарка», — сказала Лопес, после чего на сцену поднялись танцовщицы из ее труппы. Под одну из песен звезды девушки исполнили откровенный танец для Ллойд.

В этот день Ллойд также отмечала свой 37-й день рождения.

5 июля Лопес рассказала о своих эмоциях по поводу возвращения в Россию спустя семь лет с концертом в честь своего 50-летнего юбилея, отметив, что испытывает большое вдохновение.

Певица пригласила всех россиян прийти на ее концерт, который состоится 4 августа на стадионе «Динамо». 11 августа прославленная исполнительница ждет гостей в Петербургском спортивно-концертном комплексе (iz.ru).