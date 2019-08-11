Джемилев отреагировал на заявление Эрдогана по Крыму

Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, очень важно для крымских татар. Об этом сказал агентству «Анадолу» лидер крымских татар Мустафа Абдульджемиль Кырымоглу, сопровождавший президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию.

По его словам, вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита президента Украины в Турцию.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас», — сказал Кырымоглу.

По его словам, после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

«Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам», — сказал Кырымоглу.