Джемаль Кашикчи был задушен в саудовской дипмиссии

Саудовский журналист Джемаль Кашикчи стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула, расследующей дело об убийстве Кашикчи.

Согласно заявлению, после убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

«Несмотря на все усилия Анкары по раскрытию преступления, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов. Турция вновь обратилась к Саудовской Аравии с требованием выдачи лиц, арестованных за причастность к убийству Кашикчи», — отметили в Генпрокуратуре.

При этом в Генпрокуратуре отметили, власти Саудовской Аравии не делали заявлений о наличии у убийц Кашикчи подельников в Турции.

Сообщается также, что делегация во главе с генпрокурором Стамбула приглашена в Саудовскую Аравию в рамках расследования убийства Кашикчи.

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