Джеки Чан призвал актеров Китая бороться с бедностью

Актер Джеки Чан во время выступления на заседании китайского Народного политического консультативного совета обратился к актерам и призвал их бороться с бедностью. Об этом пишет The China Daily.

По его мнению, представители киноиндустрии должны использовать имеющееся у них влияние для «искоренения бедности».

Отмечается, что он сам предпринимает усилия для предотвращения проблемы. Так, с сентября по декабрь он организовал 29 групп, возглавляемых знаменитостями, которые пыталась поддержать бедное население в неблагополучных районах страны.