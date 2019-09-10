Джек Ма оставил Alibaba Group

Основатель компании Alibaba Джек Ма покинул пост председателя совета директоров в день своего 55-летия, сообщает Bloombeg.

Отмечается, что состояние китайского предпринимателя на сегодняшний день оценивается в 41,8 миллиарда долларов.

По данным агентства, его место в совете директоров компании займет генеральный директор Alibaba Group Дэниел Чжан.

За два десятилетия Джек Ма смог стать самым узнаваемым и богатым человеком в Китае.

Alibaba Group управляет несколькими структурами, в том числе интернет-магазином Aliexpress, кинокомпанией Alibaba Pictures, сервисом облачных вычислений Alibaba Cloud Computing и платформой для электронных платежей онлайн Alipay.