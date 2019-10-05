Джеймс Ганн ответил Мартину Скорсезе, который раскритиковал фильмы Marvel

«Я их не видел. Я пытался, правда. Но это не кино. Честно говоря, я думаю, что какими бы хорошо они не были сделаны, как бы замечательно там не работали актеры, это все несерьезно, ближайшее с чем это можно сравнить — тематические парки развлечений «, — ответил Скорсезе.