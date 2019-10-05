Джеймс Ганн ответил Мартину Скорсезе, который раскритиковал фильмы Marvel

Американский режиссер Джеймс Ганн в Твиттере прокомментировал слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
«Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых ныне живущих режиссеров. Я был возмущен, когда не смотревшие фильм люди проводили пикеты против его «Последнего искушения Христа». Я опечален, что теперь он оценивает мои фильмы подобным образом», — написал Ганн.
«Это не кино человека, который пытается передать эмоции и опыт другому человеку».
(Мартин Скорсезе в интервью Empire magazine — Прим. ред.)
Сразу думаю о Джеймсе Ганне, как он отдал всего себя, когда снимал «Стражей галактики». Я уважаю Мартина, но это слишком», — написал Уидон.
«Я их не видел. Я пытался, правда. Но это не кино. Честно говоря, я думаю, что какими бы хорошо они не были сделаны, как бы замечательно там не работали актеры, это все несерьезно, ближайшее с чем это можно сравнить — тематические парки развлечений «, — ответил Скорсезе.
«Мартин Скорсезе знает о фильмах больше, чем вы, и это нормально, если ему не нравятся те же фильмы, что и вам», — написал Мартц в Твиттере.(РИА Новости)