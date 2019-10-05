Джеймс Ганн ответил Мартину Скорсезе, который раскритиковал фильмы Marvel

Американский режиссер Джеймс Ганн в Твиттере прокомментировал слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».

«Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых ныне живущих режиссеров. Я был возмущен, когда не смотревшие фильм люди проводили пикеты против его «Последнего искушения Христа». Я опечален, что теперь он оценивает мои фильмы подобным образом», — написал Ганн.

Создателя двух частей супергеройского боевика «Стражи галактики» поддержал в Твиттере сценарист «Мстителей» Джосс Уидон.

«Это не кино человека, который пытается передать эмоции и опыт другому человеку».

(Мартин Скорсезе в интервью Empire magazine — Прим. ред.)

Сразу думаю о Джеймсе Ганне, как он отдал всего себя, когда снимал «Стражей галактики». Я уважаю Мартина, но это слишком», — написал Уидон.

Ранее обладатель премии «Оскар» Мартин Скорсезе рассказал о своем отношении к фильмам студии Marvel.

«Я их не видел. Я пытался, правда. Но это не кино. Честно говоря, я думаю, что какими бы хорошо они не были сделаны, как бы замечательно там не работали актеры, это все несерьезно, ближайшее с чем это можно сравнить — тематические парки развлечений «, — ответил Скорсезе.

Мнение титулованного режиссера поддержали многие пользователи в Твиттере, а также автор комиксов Marvel.

«Мартин Скорсезе знает о фильмах больше, чем вы, и это нормально, если ему не нравятся те же фильмы, что и вам», — написал Мартц в Твиттере.(РИА Новости)

| 2019-10-05T21:56:19+00:00 5 октября 2019, 23:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss