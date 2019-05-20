Джеймс Аденийи: Жаль, что я не сыграл в финале Кубка страны

Нападающий «Габалы» Джеймс Аденийи, пропустивший финал Кубка Азербайджана, прокомментировал победу своей команды в решающей встрече турнира над «Сумгайытом» (1:0).

«Это был хороший для нас матч. Мы выиграли первый титул в истории клуба. Для Габалы это был особенный день. Поздравляю руководство, тренерский штаб, футболистов и болельщиков. Очень жаль, что я не сыграл в этой встрече. Но главное, что мы добыли Кубок Азербайджана. Покинуть «Габалу»? У меня все еще действующий контракт с клубом», — заявил легионер клуба.