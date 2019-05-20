Джеймс Аденийи: Жаль, что я не сыграл в финале Кубка страны

Нападающий «Габалы» Джеймс Аденийи, пропустивший финал Кубка Азербайджана, прокомментировал победу своей команды в решающей встрече турнира над «Сумгайытом» (1:0).

«Это был хороший для нас матч. Мы выиграли первый титул в истории клуба. Для Габалы это был особенный день. Поздравляю руководство, тренерский штаб, футболистов и болельщиков. Очень жаль, что я не сыграл в этой встрече. Но главное, что мы добыли Кубок Азербайджана. Покинуть «Габалу»? У меня все еще действующий контракт с клубом», — заявил легионер клуба.

| 2019-05-20T20:07:03+00:00 20 мая 2019, 23:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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