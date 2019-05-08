Джейхун Байрамов высказался об уроках религии в школах

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал вопрос о проведении уроков религии в школах.

Как передает oxu.az, министр заявил журналистам, что согласно законодательству, преподавание данного предмета не предусмотрено:

«Включение сведений об этой сфере (религии) в различные предметы не является преподаванием религии. Это всего лишь сведения о различных религиях».

«Информацию о религии вы можете найти как в учебниках истории, так и в предмете «Познание мира». Ничего нового здесь нет. С 2018 года, то есть с начала преподавания по новому куррикулуму, знания о религии включаются в упомянутые мною учебники. Преподавание нового предмета по религии в школах не предусмотрено», — отметил министр.

| 2019-05-08T01:02:25+00:00 8 мая 2019, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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