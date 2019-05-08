Джейхун Байрамов высказался об уроках религии в школах

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал вопрос о проведении уроков религии в школах.

Как передает oxu.az, министр заявил журналистам, что согласно законодательству, преподавание данного предмета не предусмотрено:

«Включение сведений об этой сфере (религии) в различные предметы не является преподаванием религии. Это всего лишь сведения о различных религиях».

«Информацию о религии вы можете найти как в учебниках истории, так и в предмете «Познание мира». Ничего нового здесь нет. С 2018 года, то есть с начала преподавания по новому куррикулуму, знания о религии включаются в упомянутые мною учебники. Преподавание нового предмета по религии в школах не предусмотрено», — отметил министр.