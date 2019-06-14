Джейхун Байрамов высказался о сроках учебного года в школах Азербайджана

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал недовольство, связанное с завершением учебного года 14 июня.

Как сообщает Report, министр напомнил, что соответствующим решением Кабинета министров с 2015 года учебный год начинается 15 сентября и завершается 14 июня.

«Новые учебники рассчитаны на учебный год длительностью не 32, а 34 недели. За эти годы институтом образования были подготовлены методические рекомендации в связи с неусовершенствованными учебниками, направлены на места, чтобы имеющиеся учебники могли быть рассчитаны не на 32, а на 34 учебные недели.

Отмечу также, что в вопросе смены срока учебного года были учтены данные в связи со среднемесячной температурой погоды. В среднемесячной температуре между двумя первыми неделями сентября и июня нет разницы. При расчете среднемесячной температуры учитывалась температура последних 10 лет. Другой показатель связан с влажностью воздуха. Чем выше влажность воздуха, тем труднее переносить жару. Показатель же влажности в начале сентября выше показателя в начале июня», — сказал он.