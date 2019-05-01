Джейхун Байрамов уволил директора бакинской школы из-за смерти учащегося

В Баку по причине смерти учащегося директор школы был уволен, заместителю директора объявлен строгий выговор.

Как сообщили в министерстве образования, в результате проведенного специальной комиссией министерства внутреннего расследования, по причине несоответствия должностным функциям, предусмотренным в трудовом договоре, приказом министра образования Джейхуна Байрамова директор полной средней школы № 123 города Баку Вели Гусейнли освобожден от занимаемой должности, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кенуль Джалиловой объявлен строгий выговор с последним предупреждением.

Напомним, что 21 февраля текущего года примерно в 12:00 часов дня игравшему в футбол на стадионе средней школы № 123 ученику XI класса Илькину Мехман оглу Лятифову одноклассники нанесли телесные повреждения. Учащийся был доставлен в городскую больницу № 3 с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. 15 марта школьник скончался.

В связи с происшествием двое учеников школы в качестве подозреваемых были взяты под надзор.(Report)