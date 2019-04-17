Джейхун Байрамов об отношениях между школьниками и учителями

Необходимо проанализировать текущее состояние отношений школа-учитель-ученик-родитель.

Как передает oxu.az, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с руководителями общеобразовательных учебных заведений города Баку.

На встрече министр отметил, что важно уделять внимание отношениям между учителями и школьниками:

«Нужно обеспечить организацию работы с учащимися, обеспечить здоровую морально-психологическую и безопасную обстановку, проанализировать существующую ситуацию в общеобразовательных учебных заведениях в связи со случаями насилия по отношению к педагогам или школьникам, в целом усовершенствовать работу в этой области.

Наряду с этим руководство школ должно с привлечением классных руководителей, преподавателей и школьных психологов определить группы уязвимых школьников в каждом общеобразовательном учебном заведении и подготовить подробную информацию о них.

В случае чрезвычайных случаев в школах следует строго соблюдать требования приказа «О чрезвычайных ситуациях» от 15 ноября 2016 года», — заявил министр.

Было также отмечено, что внесены предложения по улучшению деятельности родительских комитетов школ, которые предусматривают привлечение представителей общественности, экспертов в сфере образования к информированию, повышению осведомленности и мониторингу в данной области, предусматривают непосредственное участие родителей в процессе обучения и воспитания в общеобразовательных школах.