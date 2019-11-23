Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной

Политика Соединенных Штатов в отношении нефтяных месторождений в Сирии не является противозаконной, считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Я считаю, что это законно», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считает ли законным желание США сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
По его словам, задача США состоит в том, чтобы работать с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и гарантировать, что они являются жизнеспособным игроком в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ.
| 2019-11-22T23:55:48+00:00 23 ноября 2019, 04:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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