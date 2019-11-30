Джавид Османов: Есть много стереотипов о кавказцах в России, и я пошутил на эту тему…

Популярный азербайджанский писатель и ведущий Джавид Османов покорил своим юмором российскую публику. Он принял участие в stand-up проекте «Открытый микрофон», очаровав новосибирскую публику искрометным кавказским юмором.

Своими впечатлениями он поделился в интервью #:

— Как пришла идея выступить в шоу «Открытый микрофон» в Новосибирске, учитывая, что вы не артист юмористического жанра?

— Я не позиционирую себя как комика. Но мое прошлое как радиоведущего позволяет мне чувствовать себя раскованно перед публикой. Этим я и пользуюсь. Часто веду мероприятия, где, порой, необходимо выкручиваться из неловких ситуаций. Случаются всякие заминки, или технические неисправности, и тут ведущему необходимо «тянуть» время. Тут-то и проявляются профессиональные навыки ведущего, который должен заполнить собой время.

Люблю общаться с публикой, но чувствовал, что иногда нотки юмора не хватает. Я посчитал, что это от того, что нет постоянной тренировки, ведь чувство юмора тоже необходимо тренировать. Так я стал выступать в стенд-ап шоу «Открытый микрофон» в Баку.

В Новосибирске я оказался по работе, была командировка в этот сибирский город.

Просмотрев программу мероприятий, я понял, что вечером остается свободное время. В Интернете нашел страницу новосибирского стенд-ап открытого микрофона и написал им о том, что хочу выступить в их клубе. Меня попросили отправить видео с моих выступлений, что я и сделал. Им понравилось, и меня включили в список выступающих.

Собственно, так я и оказался на сцене.

— С какими чувствами вы на нее вышли? Ведь предстояло выступать перед совершенно другой публикой?

— Чувство было одно: постараться выступить хорошо! До меня выступило 12 комиков. Кто-то смог рассмешить, кто-то заставил улыбнуться, а у кого-то ничего не получилось. Публика начинала немного уставать. Я знал, что будет сложно, и поэтому я подготовил неплохой материал.

Российская публика мне в принципе хорошо знакома, так как я часто смотрю открытые микрофоны или же стенд-ап выступления из России, и я знал, на что приблизительно они будут реагировать. Так все и вышло. Конечно, нельзя предугадать все, но «отыгрыши» можно подготовить.

— Вам действительно удалось завоевать внимание зрителей с первой минуты. Какие шутки от азербайджанцев больше всего нравятся россиянам?

— Задача ставилась очень сложная. Каждому выступающему отводилось всего 3-4 минуты. К примеру, у нас все немного по-другому.

Я пошутил на эту тему, сказав, что «можно зачать ребенка за три минуты, но никак не высказаться».

Есть немало способов привлечь к себе внимание. Для начала, наличие в Новосибирске выступающего из Баку уже было интересно публике, но я пошел еще дальше.

Обычно, чтобы проверить, кто меня слушает, и определить возраст публики, или же просто ее осведомленность, я использую один трюк. Я начинаю петь одну строчку песни, а публика должна подпеть вторую строчку. Это здорово помогает привлечь внимание. Так все и вышло.

Существует много стереотипов о кавказцах в России, и я решил пошутить и на эту тему тоже. Самоирония всегда нравится публике.

Подытожив, могу сказать, что в Баку выступать сложнее.

— А насколько вообще популярно сегодня шоу в стиле открытого микрофона в Баку?

— Мы познакомились с владельцем Stand Up Club, он называется Stand Up Bazaar — Теймуром Каримовым случайно. Но быстро сдружились. Бар, в котором мы собираемся небольшой, человек на 40, и он практически всегда заполнен людьми.

Конечно, это очень мало, но это только первые шаги. Мы шутим на русском языке, и это позволяет нам подготавливать материал для выступлений в русскоговорящих странах. Я — живое тому подтверждение.

Материал, который я должен был рассказывать в Новосибирске я «откатывал» в Баку. Резидентов у нас в клубе всего 5. В начале декабря Тима Каримов едет вступать в Краснодар, и с ним поедут еще двое наших комиков. Мы в своем клубе рады всем, поэтому приветствуем приход талантливых новичков.

В ближайшее воскресение состоится «откатка» материала для Краснодара, будем рады всем посетителям.

— И в целом — ваша оценка stand—up течению в Азербайджане…

— Я не компетентен отвечать на этот вопрос, так как я заинтересованное лицо. Есть азербайджаноязычные люди, которые вдохновляются совершенно иными комиками, и у них другое представление о комедии, соответственно и другие идеалы. Я как любитель комедии могу сказать только одно — у каждого жанра есть свои любители.

Чаще приходят в стенд-ап те, кто разочаровался в КВН. Но это разные жанры и другая подача. Я не знаю, буду ли я продолжать выступать, но скажу одно: стенд-ап мне помогает быстрее реагировать в различных жизненных ситуациях.