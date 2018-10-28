Джавид Имамвердиев: Мы показали, что «Сабах» не зависит от одного игрока

Капитан «Сабаха» Джавид Имамвердиев после матча 9-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана против «Зире» (2:1) дал интервью.

«Я бы не сказал, что нам повезло в матче с «Зире». Особенно в тех эпизодах, когда мы забивали свои мячи. Мы проявили характер. К тому же, в этой игре у нас была ощутимая потеря в лице Марко Девича. У украинца был день рождения. У нас было желание выиграть и посвятить эту победу ему.

В этой игре мы показали, что «Сабах» не зависит от одного игрока. Игру может пропустить Марко, Джавид или кто-то еще, но все равно проявив самоотверженность команда может победить», — заявил Имамвердиев.

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| 2018-10-28T13:22:47+00:00 28 октября 2018, 14:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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