Джавид Гусейнов: Юрчевич больше чем тренер, запомнился как хороший человек

«Было ясно, что Никола Юрчевич покинет сборную. С ним попрощались из-за отсутствия ожидаемых результатов».

Об этом Report заявил футболист сборной Азербайджана Джавид Гусейнов, касаясь отставки главного тренера Н.Юрчевича.

По словам 31-летнего полузащитника, хорватский специалист больше чем тренер, запомнился как хороший человек: «Он — хороший и тихий человек. Он не смог быть полезным для сборной. Тот факт, что нам пришлось столкнуться со сложными соперниками в отборочном раунде ЕВРО-2020, также повлиял на наши результаты. В нашей группе были амбициозные команды. Это не могло не сказаться на уход Юрчевича».

Опытный игрок также прокомментировал перспективу Роберта Просинечки среди кандидатов в сборную Азербайджана: «Вполне вероятно, что Роберт Просинечки является самым идеальным главным тренером для нашей команды. Мы-футболисты везде говорим это».

| 2019-12-13T15:52:51+00:00 13 декабря 2019, 18:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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