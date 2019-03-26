Джастин Бибер уходит со сцены

Канадский певец Джастин Бибер заявил, что какое-то время не будет заниматься музыкальным творчеством. Как передает Газета.Ru, об этом он написал на своей странице в инстаграме.

По его словам, посвященный последнему альбому тур не сделал его счастливым. Он признался, что не смог устроить зажигательный концерт в конце тура и дать поклонникам нужный эмоциональный заряд.

«Я находился в поиске, искал путем проб и ошибок, как и большинство из нас, и сейчас я сконцентрирован на устранении некоторых глубоких проблем, которые есть у большинства из нас, так я не расклеюсь, сохраню свой брак и станут тем отцом, которым я хочу быть», — заявил Бибер.

Он добавил, что его семья и здоровье имеют первостепенное значение, а также пообещал фанатам вернуться к творчеству.

| 2019-03-26T12:57:19+00:00 26 марта 2019, 14:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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