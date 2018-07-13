Джанни Инфантино: Это лучший чемпионат мира в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение по поводу организации проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это потрясающий, удивительный, невероятный чемпионат мира. Спасибо всем за проделанную работу. Я ожидал, что нынешний мундиаль будет лучшим в истории. Сегодня могу сказать это с большей уверенностью, поскольку мы вместе стали тому свидетелями. Да, это лучший чемпионат мира в истории.

Это касается прежде всего футбола, эмоций и страсти. Я говорю с представителями стран в ложе, одного успокаиваю, но другой может обидеться. Мировые лидеры на самом деле тоже люди. Они тоже иногда хотят улыбнуться и посмеяться. Здорово, что футбол предоставляет им такую возможность.

У меня есть факты: 98-процентная заполняемость стадионов. Более миллиона болельщиков из других стран. Более миллиарда просмотров по телевидению — на финал ожидается столько же, это в шесть раз больше, чем у Супербоула. Более 11 млрд просмотров в Интернете, более 7 млн людей в фан-зонах. У нас беспрецедентная система контроля допинга, которая не выявила ни одной позитивной пробы. У нас есть масштабная антидискриминационная кампания, включающая крупнейшие организации.

Кроме того был всего один матч с нулевой ничьей, а остальные игры принесли массу эмоций болельщикам. Уровень организации и инфраструктуры, транспорта и размещения, безопасности, уровень экспертизы в России — просто беспрецедентный. И не только я это говорю. Это подтвердят люди, которые были на многих турнирах. Великолепный праздник по всей России, и это особенно чувствовалось на старте турнира, когда здесь были все команды. Атмосфера очень дружественная, несмотря на то что нам всем говорили», — сказал Инфантино на пресс-конференции. (Чемпионат).

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