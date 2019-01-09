«Дьяволом с ангельским лицом» назвал Мадуро президента Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал в среду главу Колумбии Ивана Дуке «дьяволом с ангельским лицом», сообщает РИА Новости.

«С его ангельским личиком… это дьявол, он выступает против всей Венесуэлы, потому что олигархия Колумбии презирает народ Венесуэлы», – заявил Мадуро в среду на пресс-конференции, которая транслировалась в Periscope.

По словам президента Венесуэлы, неудавшееся покушение на него 4 августа было произведено группой, подготовленной на территории Колумбии. «Мы попросили задержать их – в ответ тишина, у них (властей Колумбии – ред.) нет этики и морали», — заметил Мадуро.

Ранее страны «Группы Лимы» (входят 12 государств Америки) за исключением входящей в нее Мексики заявили, что не признают легитимность нового президентского срока главы Венесуэлы и требуют от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту. Мадуро победил по итогам выборов в мае, однако его победу не признали многие страны мира. Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января — до 2025 года.

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