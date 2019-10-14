«Дядя Ваня» и ни одного свободного места: в Баку впервые приехал Малый драмтеатр России

В рамках Международного фестиваля театральных искусств M.A.P. (Music. Art. Performance) в Баку показали спектакль Академического Малого Драматического театра — Театра Европы «Дядя Ваня», поставленный известным режиссером Львом Додиным в 2003 году по одноименной пьесе А. П. Чехова.

Как сообщает #, спектакль имел оглушительный успех у бакинской публики – все билеты были раскуплены задолго до приезда артистов. Государственный Академический Русский Драматический Театр имени Самеда Вургуна, на сцене которого состоялся показ, был заполнен до отказа: в зале не было ни одного свободного места!

Фестиваль M.A.P. охватывает главные театральные площадки города и знакомит зрителей с наиболее яркими постановками, созданными в самых разных жанрах и направлениях – от драмы до циркового шоу.

Для Малого драматического театра это был первый визит в Азербайджан, а для самого спектакля, география путешествий которого поистине обширна – 18-я по счету страна, после Италии, Польши, Англии, Финляндии, Венгрии, Бельгии, Израиля, Австралии, Румынии, Украины, Нидерландов, Франции, США, Южной Кореи, Мексики, Испании и Китая.

«Дядя Ваня» — четвертый чеховский спектакль Додина. Спектакль получил ряд престижных театральных наград, в том числе премию Ассоциации театральных критиков Италии.

Постановка шла с субтитрами на азербайджанском языке. Спектакль «Дядя Ваня» открывает новые возможности сценического воплощения классики в современном театре. Это редкий образец подлинного русского психологического театра с великолепными актерскими работами и замечательным, тонким и классически аскетичным оформлением гениального театрального художника Давида Боровского, пастельными штрихами оживившего атмосферу чеховской пьесы.

На сцене блистали замечательные российские артисты — Ксения Раппопорт, Игорь Иванов, Наталья Акимова, Олег Рязанцев, Вера Быкова, Игорь Черневич, Сергей Курышев и др.

Показ спектакля посетили министр культуры Абульфаз Караев, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, видные деятели культуры и искусства.

Три часа пролетели на одном дыхании и вот уже бакинцы стоя аплодируют артистам на финальном поклоне.

Между тем, фестиваль M.A.P. продолжается, и впереди бакинцев ждут новые интересные театральные встречи.

Так, завтра в Концертном зале Оперной студии в Бакинской музыкальной академии будет представлена шоу-постановка «Три сумасшедшие гитары» (Испания – Великобритания) режиссера Поля Морокко. В представлении есть идеальное сочетание фламенко, сальсы, свинга, блюза, джаза и поп-музыки. Трое латиноамериканских мачо поднимают комедию на новый уровень абсурда, музицируя и жонглируя гитарами, и приглашая зрителей на безумный, шумный и увлекательный праздник.

16 октября на сцене Академического Национального драмтеатра выступит театр WHS из Финляндии с постановкой «Отъезд». Спектакль без слов поставлен художником и настоящим волшебником Калле Нио, а главные герои действия — мужчина и женщина в сложных отношениях. Они стоят на сцене в полной растерянности и в окружении предметов одежды. Их мысли и чувства переданы через пластику их тел и движения тех самых предметов одежды, которые в спектакле живут своей собственной жизнью.

17 октября будет представлен спектакль «Убежище» на сцене Азербайджанского академического музыкального театра в постановке израильской компании современного танца «Kibbutz».

Танцевальная компания «Kibbutz» является одним из мировых лидеров в направлении современного танца и уже прочно ассоциируется с работой художественного руководителя компании Рами Беэра, чей уникальный хореографический опыт стал визитной карточкой коллектива в Израиле и за рубежом. Благодаря высокой технической подготовке танцоров, эклектичности и динамичному характеру труппы, коллектив воплощает собой все лучшее в современной израильской хореографии и регулярно выступает на самых престижных театральных площадках и фестивалях по всему миру.

18 октября на сцене Русского драмтеатра выступят артисты итальянского театра Sardegna, которые представят бакинцам спектакль «Макбет» в постановке режиссера Алессандро Серра.

Экспериментальная драма наполнена магией жеста и голоса, в ней ощущается дионисийское начало, но вместе с тем поражает отточенная пластика танцоров и точность вокальных партий. На сцене хмурые маски, льется кровь и красное вино, бушуют силы природы, усмиряемые человеком. На сцене – мрачная, темная зима. Можно обнаружить еще много других аналогий, роднящих великое творение Шекспира и целую коллекцию найденных на Сардинии масок. Там, где итальянский остается языком литературным, сардинский диалект превращается в песню. Действие разворачивается в пустом игровом пространстве, которое оживает лишь благодаря телам актеров и их дару сценического присутствия среди камней, железа, крови, военной атрибутики и останков нурагийской цивилизации. В центре всего – материя, не несущая смысла и первобытные силы, неминуемо влияющие на объект.

19 октября в рамках M.A.P. свое представление — Moscow Boys представит театр «Ателье». Спектакль покажут на сцене Национального драмтеатра. Данный уникальный проект родился в результате творческого тандема продюсера Эльшана Мамедова и режиссера и хореографа Игоря Оршуляка.

Ключевым оказалось решение уйти в сторону от популярного жанра «музыкального капустника» и трансформировать его в серьезное драматическое представление, где история рассказана посредством музыки.

В спектакле сошлись все жанры от танца и пантомимы до циркового представления. Исполнители танцуют степ, совершают акробатические трюки и все это, не прекращая вживую играть на музыкальных инструментах.

20 октября, в заключительный день фестиваля бакинцы увидят «Ночной Париж» в исполнении артистов венгерского театра Recirquel. Спектакль будет представлен на сцене Театра музыкальной комедии. Шоу «Ночной Париж» переносит зрителя в чувственную и волнующую атмосферу варьете 30-х годов прошлого века. На сцене возникает мир страсти, любви и одиночества, словно сотканный из мгновений, пойманных в объектив знаменитого венгерского фотографа Брассая, мгновений судеб ночных бабочек, уличных бродяг и тайных любовников, отвергнутых обществом. Ночная жизнь декадентского, но ослепительно прекрасного Парижа 30-х оживает благодаря великолепным цирковым артистам, танцорам и музыкантам.

Напомним, что в этом году в программу фестиваля M.A.P. вошли 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления – от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.