DW: Меркель завуалированно атаковала Трампа

Немецкий канцлер Ангела Меркель «атаковала» президента США Дональда Трампа во время речи в Гарвардском университете, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что канцлер выступала перед студентами Гарварда 30 мая в связи с получением почетной степени доктора. Она произносила речь на английском языке. В речи она напомнила о Берлинской стене, передает Газета.Ru.

«Разрушайте стены невежества и ограниченности, ибо ничто не должно оставаться как есть», — заявила Меркель.

Как уточняется, в речи канцлера многие усмотрели манифест против политики американского главы государства, хотя она ни разу не упомянула его во время выступления.