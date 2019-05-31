DW: Меркель завуалированно атаковала Трампа

Немецкий канцлер Ангела Меркель «атаковала» президента США Дональда Трампа во время речи в Гарвардском университете, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что канцлер выступала перед студентами Гарварда 30 мая в связи с получением почетной степени доктора. Она произносила речь на английском языке. В речи она напомнила о Берлинской стене, передает Газета.Ru.

«Разрушайте стены невежества и ограниченности, ибо ничто не должно оставаться как есть», — заявила Меркель.

Как уточняется, в речи канцлера многие усмотрели манифест против политики американского главы государства, хотя она ни разу не упомянула его во время выступления.

| 2019-06-01T03:34:35+00:00 1 июня 2019, 06:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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