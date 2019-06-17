Двум участницам группы Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

«Данную информацию могу подтвердить», — сказал Sputnik Бычковский.

По его словам, на основании статьи 30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», регламентирующей порядок запрета на въезд в республику, две гражданки РФ были оформлены в соответствующем порядке во время транзитного рейса в Киев.

«В связи с тем, что им запрещен въезд на территорию Беларуси компетентными органами, в паспорта были проставлены соответствующие отметки», — добавил Бычковский. По его словам, затем девушки отправились к своему месту назначения без каких-либо проблем.