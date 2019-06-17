Двум участницам группы Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

Двум участницам группы Pussy Riot запрещен въезд на территорию Белоруссии, подтвердил официальный представитель погранкомитета республики Антон Бычковский.
Как пишет Sputnik Беларусь, информация о запрете на въезд участницам скандальной панк-группы появилась утром в понедельник в аккаунтах Pussy Riot в социальных сетях.
«Данную информацию могу подтвердить», — сказал Sputnik Бычковский.
По его словам, на основании статьи 30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», регламентирующей порядок запрета на въезд в республику, две гражданки РФ были оформлены в соответствующем порядке во время транзитного рейса в Киев.
«В связи с тем, что им запрещен въезд на территорию Беларуси компетентными органами, в паспорта были проставлены соответствующие отметки», — добавил Бычковский. По его словам, затем девушки отправились к своему месту назначения без каких-либо проблем.
Как уточняет Sputnik, запрет на въезд касается Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Последняя выбегала на поле в финале Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. За что им запрещен въезд в Белоруссию, не сообщается.
| 2019-06-17T16:21:50+00:00 17 июня 2019, 17:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss