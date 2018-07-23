Двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинения в связи с избиением манифестантов

Французский судья предъявил в воскресенье обвинения двум бывшим сотрудникам администрации президента Франции, связанным с обеспечением его безопасности, — Александру Беналля и Венсану Кразу. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse по данным, полученным из парижской прокуратуры. На попавших в СМИ видеоматериалах Беналля и Краз засняты 1 мая этого года избивающими двух манифестантов — мужчину и женщину.

Обвинения также предъявлены трем высокопоставленным офицерам полиции, которые, как полагает следствие, предоставили Александру Беналля служебные материалы видеосъемки, которые он попытался использовать при разборе его поступка в секретариате Елисейского дворца. Все обвиняемые помещены под судебный контроль.

Беналля был в минувшую пятницу уволен за свое поведение из состава кабинета президента Франции, увольнение Краза было осуществлено два месяца назад. Инцидент с двумя сотрудниками произошел в мае, когда Беналля получил от Елисейского дворца разрешение находиться рядом с подразделением полиции и наблюдать за его действиями во время обеспечения безопасности на первомайской манифестации. Однако он решил со своим напарником самостоятельно «наводить порядок» на парижской площади Контэскарп, на что не имел права.

Как свидетельствует запись, на рукаве у Беналля при этом находилась стандартная оранжевая повязка с надписью «Полиция», а на голове у него был защитный шлем с эмблемой спецподразделения полиции, в руке — полицейская рация. Сотрудник администрации президента сначала сбил с ног женщину и повалил ее на асфальт, а потом начал избивать молодого человека, явно не предпринимавшего до этого каких-то агрессивных действий в отношении полиции.

Теперь Александр Беналля обвиняется в насильственных действиях в составе группы и вмешательстве в действия представителей властей. Также в вину ему поставлено незаконное использование символики полиции и владение служебными видематериалами, на которые он не имел права по должности. Он обвинен в этой связи и в разглашении служебной информации.

Против Краза выдвинуты обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в действия властей, ношении оружия той категории, на которую он не имел права по должности. Полицейские же обвиняются в незаконном распространении служебных видеоматериалов.

Беналля и Краз были помещены под стражу в пятницу.

Под стражей находятся и временно отстраненные от должности три высокопоставленных полицейских офицера парижской префектуры. Речь идет о полицейском комиссаре, находившемся на площади Контэскарп парижского Латинского квартала, где Беналля с сообщником избивали людей. Также это некий офицер, занимавший должность заместителя начальника штаба. Третий — это майор, уполномоченный координировать действия префектуры полиции и Елисейского дворца.

Прокуратурой расследование в связи с фактами избиения людей было инициировано в пятницу. Другое расследование ведет генеральная инспекция полиции. Создана также специальная парламентская следственная комиссия на основе комиссий по законодательству двух палат.

Министр внутренних дел Жерар Колон в понедельник утром выступит в Национальном собрании на заседании комиссии с разъяснением ситуации. Во вторник вечером он вновь предстанет перед следственной комиссией, но уже на заседании в Сенате.

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