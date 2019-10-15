Двуличие УЕФА – то, что можно Гризманну, нельзя сборной Турции

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело по итогам матчей седьмого и восьмого туров квалификации на Евро-2020, в которых сборная Турции сыграла с командами Албании и Франции.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможным «провокационным поведением» игроков сборной Турции.

Футболисты турецкой команды, празднуя голы в ворота команд-соперников, прикладывали руки к вискам, что было воспринято общественностью как воинское приветствие, которое, в свою очередь, связали с военной операцией турецкого правительства в Сирии.

Согласно подпункту 2е статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА, действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл, являются признаками неподобающего поведения и запрещены.

Но тот же УЕФА, почему-то не вспомнил названную статью Дисциплинарного регламента, когда на Чемпионате мира по футболу проходившем летом 2018 года, после победы в финале сборной Франции Антуан Гризманн во время церемонии награждения отдал воинское приветствие, приложив руку к виску президенту своей страны Эммануэлю Макрону.